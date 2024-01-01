Фестиваль в честь композитора Евгения Крылатова в Перми посетили более 30 тысяч человек Он проходил 13 и 14 июля Поделиться Твитнуть

фото: ТК Рифей

Семейный фестиваль, посвящённый 90-летию композитора Евгения Крылатова (0+), который прошёл на эспланаде 13 и 14 июля, собрал более 30 тыс. зрителей. Об этом сообщает тг-канал «Пермь 300».

Как пишет «Рифей», участниками творческой программы стали свыше 200 артистов. Свои аранжировки известных песен Евгения Крылатова представили ансамбль «Воскресение», хор «Млада», коллективы и солисты Пермской краевой филармонии. Диджей G.Raptor исполнил хип-хоп-аранжировку, а Chicken Gun — эстрадную. В течение двух дней на площадках шли анимационные фильмы киностудии «Союзмультфильм».

Завершил фестиваль концерт участников шоу «Голос.Дети». В нём приняли участие 16 артистов. Хедлайнерами стали Рагда Ханиева и Максим Кургалин. Они исполнили песни «Колыбельная медведицы», «Лесной олень», «Крылатые качели», «Баллада о военных лётчицах», «Песня о родном крае» и др.

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