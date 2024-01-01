Елена Синица На идеальный отпуск пермяку нужно 180 тысяч рублей Примерно 17% опрошенных жителей краевой столицы сообщили, что денег на отпуск в этом году у них нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

На идеальный отпуск в этом году, по мнению пермяков, необходимо 180 тыс. руб. на человека. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Однако в этом году максимальная сумма, которую пермяки смогут потратить на отпуск на одного человека, составляет 60 тыс. руб. в среднем. Примерно 17% опрошенных жителей краевой столицы сообщили, что денег на отпуск в этом году у них нет.

В среднем россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тыс. руб. на одного члена семьи. Но чтобы отпуск был идеальным, требуется 175 тыс. на человека. Каждый пятый (22%) признался, что не может себе позволить отдых в этом году.





Также отмечается, что запросы по затратам и для реального, и для идеального отдыха у мужчин выше, чем у женщин. Выше запросы на "отпуск мечты" у россиян 35-44 лет, а больше тратят опрошенные моложе 34 лет.





Больше других потратить на отпуск могут жители Москвы — в среднем 67 тыс. руб. на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск, Екатеринбург и Казань (по 65 тыс.), на третьем — Челябинск (62 тыс. руб.).

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