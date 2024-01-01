В Прикамье на трассе Очёр—Осиновка в ДТП погиб 51-летний водитель Его автомобиль съехал с дороги и опрокинулся Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, 13 июля на территории Очёрского городского округа произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Ока».

По данным полиции, водитель 1973 г.р. ехал по автодороге Очёр—Осиновка в направлении Оханского округа. На 12 км дороги водитель не справился с управлением. В результате его автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб на месте.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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