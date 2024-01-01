На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Пупырев Его похоронили 12 июля в Звёздном Поделиться Твитнуть

Жители ЗАТО Звёздный 12 июля простились с погибшим в зоне боевых действий СВО Владимиром Пупыревым. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в социальных сетях.

Прощание состоялось в местном Дворце культуры. Проститься с погибшим пришли родные, друзья, одноклассники, учителя, сослуживцы и чиновники.

Владимир Пупырев родился 7 ноября 1967 года в Перми-76 (советское название Звёздного). В 1985 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 128. Осенью того же года его призвали в ряды вооружённых сил СССР. Он проходил службу в железнодорожных войсках в Иркутске, а в 1987 году прибыл в Звёздный. Работал в котельной жилищно-коммунального хозяйства «Гарант».

С 17 апреля этого года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Он погиб 3 июня под населённым пунктом Очеретино Ясиноватского района.

Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга сержант Пупырев посмертно награждён Орденом мужества. Награду и полотнище государственного флага РФ вручили жене погибшего.

Похороны военнослужащего проходили в сопровождении почётного караула под звуки военного оркестра.

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