В Прикамье в аварии пострадал 16-летний мотоциклист ДТП произошло в Яйве Поделиться Твитнуть

В посёлке Яйва Александровского округа произошло ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции муниципалитета.

Как установили дорожные полицейские, 10 июля в 19:25 по ул. Заводской в направлении ул. Энергетиков посёлка Яйва двигался автомобиль «Форд Транзит», которым управлял мужчина 1967 г.р. На перекрёстке улиц Заводской и Парковой водитель не уступил дорогу водителю мотоцикла «Баджадж» без государственного регистрационного знака, которым управлял водитель 2008 г.р.

В результате аварии пострадал подросток. Ему оказали медицинскую помощь. Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку.

В Госавтоинспекции обратились ко всем водителям и призвали быть бдительными и внимательными на дороге.

В ведомстве напоминают родителям, что для управления мотоциклом требуется водительское удостоверение категории «А», регистрация транспорта в Госавтоинспекции и страховка. За нарушение этих требований предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тыс. руб. (ст. 12.7 КоАП РФ).

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