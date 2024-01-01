В Пермском крае создана комиссия по увековечению памяти погибших в спецоперации Одной из её функций будет проведение военно-патриотических мероприятий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края подписал указ о создании комиссии по увековечению памяти погибших участников специальной военной операции (СВО). Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В положении о комиссии говорится, что она создаётся как постоянно действующий совещательный орган при администрации губернатора Пермского края.

Основная цель комиссии — рассмотрение предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, граждан об увековечении памяти в Пермском крае погибших участников специальной военной операции.

Кроме того, в качестве целей и задач новоиспечённого органа обозначено «проведение мероприятий по патриотическому, в том числе военно-патриотическому воспитанию граждан».

Структура организации будет состоять из председателя, его заместителя, секретаря, а также членов комиссии. В составе комиссии могут быть представители администрации губернатора, депутаты регионального заксобрания, члены краевой Общественной палаты, уполномоченный по правам человека в крае. Помимо этого, в комиссию могут войти представители органов власти, местного самоуправления, общественных и религиозных учреждений, зарегистрированных на территории Прикамья.

Заседания этого органа будут проходить не реже одного раза в квартал, а решения будут носить рекомендательный характер.

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