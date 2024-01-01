Алёна Бронникова Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в ближайшие выходные Ожидаются дожди и потепление до +26 градусов Поделиться Твитнуть

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Пермском крае на вторую половину пятницы и предстоящие выходные 12-14 июля. В пятницу и субботу на территории региона ожидаются дожди, а в воскресенье потеплеет до +26°.

«Сегодня во второй половине дня и ночью под влиянием тёплого фронта, смещающегося с востока, на юге и востоке края ожидаются существенные дожди. Может выпасть 10-15 мм», — сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края.

В ночь на субботу в Перми также вероятны дожди, которые будут менее интенсивными, температура воздуха составит +11...+13°. На северо-западе региона при прояснении возможно похолодание до +6...+8°.

Днём 13 июля холодная воздушная масса будет вытеснена за пределы Прикамья на юго-запад. Жителей региона ожидают прояснение и прогрев воздуха до +20...+23°. В воскресенье прогнозируется небольшая облачность, при этом температура воздуха поднимется до +21...+26°. Осадки вероятны только на крайнем юге региона.

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