Зарина Ситдикова В Перми за год спрос на услуги специалистов в разных отраслях вырос на 10% Аналитики Авито Услуг подвели итоги второго квартала текущего года Поделиться Твитнуть

Во втором квартале 2024 года спрос пермяков на услуги специалистов в разных отраслях вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают Авито Услуги.

По данным аналитиков сервиса, чаще всего жители Перми обращались к бьюти-специалистам за возможностью сделать маникюр и педикюр. На втором месте по спросу — оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц. В топ-5 по всем услугам также вошли деловое консультирование и грузоперевозки.

«Большую роль сыграло и начало сезона отпусков — пользователи стали чаще искать на платформе Авито специалистов по маникюру и педикюру. Популярность транспортных услуг, в частности, грузоперевозок между городами и по городу, связана в том числе с быстрым ростом сегмента e-commerce и рынка доставки товаров из интернет-магазинов. Предприниматели стали чаще привлекать перевозчиков для транспортировки товаров до складов маркетплейсов и пунктов выдачи», — пояснил управляющий директор «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артём Кумпель.

Помимо этого, аналитики обратили внимание на трёхкратный рост интереса пермяков к услугам по рекламе, маркетингу и продвижению (+308%). Жители Перми также стали на 218% чаще искать репетиторов в сфере IT.

На платформе сервиса выросли и показатели предложения от специалистов. Согласно данным Авито Услуг, рост во втором квартале составил 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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