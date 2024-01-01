Зарина Ситдикова Фонтаны в Перми «станцуют» под песни из мюзиклов Театра-Театра в честь закрытия 97-го сезона Показы спектаклей возобновятся во второй половине августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 12 июля в честь закрытия 97-го театрального сезона состоится светомузыкальное шоу фонтанов (0+), которые «станцуют» под песни из лучших мюзиклов Театра-Театра. Об этом сообщили в министерстве культуры Пермского края.

По данным ведомства, шоу фонтанов на площади перед театром состоится под аккомпанемент хитов из спектаклей «Алые паруса» (12+) и «Винил» (12+). Начало шоу — в 21:15, продолжительность водного представления составит 23 минуты. Доступ на площадь будет свободный.

На большой сцене в этот день состоится показ спектакля-концерта «Music Hall» (12+) – настоящего калейдоскопа музыкальных номеров из знаковых мировых мюзиклов XX и XXI века. На «Сцене-Молот» артисты сыграют музыкальную комедию «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). Оба спектакля стали премьерами завершающегося театрального сезона. Все билеты на постановки распроданы.

Как отметили в региональном минкультуры, в 97-м сезоне Театр-Театр выпустил 11 премьер, побывал на гастролях в 11 городах России и принял на своей сцене 11 театров страны. Помимо этого, творческим коллективом театра было реализовано 11 проектов разной направленности. За сезон труппа сыграла больше 800 спектаклей.

Театр-Театр возобновит свою работу 16 августа. Новый 98-й сезон начнётся со спектакля «Гостиница «Центральная» (16+). Касса учреждения откроется 12 августа. С этого дня она будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00.

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