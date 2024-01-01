Зарина Ситдикова Учёные экспериментируют с выращиванием дыни в климатических условиях Прикамья Результаты научных опытов представили в сельхозуниверситете Поделиться Твитнуть

Научные работники и студенты Пермского аграрно-технологического университета (ПГАТУ) экспериментируют с выращиванием дыни в климатических условиях Прикамья. Удачный опыт посадки и ухода за десертной культурой из семейства тыквенных был продемонстрирован на смотре сотрудников, аспирантов и обучающихся Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Площадкой для проведения полевых и вегетационных агропрактик стала территория учебно-научного центра «Липогорье». Здесь было проведено 23 опыта, посвящённых изучению влияния удобрений, норм посева, а также способам повышения урожайности и борьбы с вредителями.

Участники смотра изучили, как влияет биогумус на урожайность сельдерея, способы увеличения объёмов сбора ячменя в органическом земледелии, эффективность удобрений FERTIMark при выращивании ячменя и азотных удобрений при посадке фацелии.

Особый интерес вызвали опыты по выращиванию дыни в Среднем Предуралье и, в частности, влияние густоты посадки на урожайность этой культуры.

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