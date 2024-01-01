В Александровске Пермского края завершается реконструкция набережной Подрядчик выполнил 90% запланированных работ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Александровске подрядчик, который занимается благоустройством набережной вдоль городского пруда, уже выполнил более 90% от общего объёма запланированных работ. Реконструкция набережной проводится в рамках реализации проекта «Мост времени». Об этом сообщили пресс-службе регионального МинЖКХ.

Этот проект стал победителем федерального конкурса Минстроя РФ по благоустройству общественных пространств малых городов и исторических поселений в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Прогулочную часть обустроили от «Треуголки» до ул. Войкова. Там будут зоны отдыха и пирсы с тематическими беседками в виде молота и ковша. На благоустроенной территории будет уличное освещение и видеонаблюдения. В зоне активного отдыха подрядчик установил тематическую детскую площадку с резиновым покрытием. До конца года на участке сделают универсальную спортплощадку и площадку для воркаута.

Цель «Моста времени» — создать для жителей комфортное пространство на берегу городского пруда.

Александровский пруд является одним из самых старых на Урале. Его создали в 1805 году на реке Лытве.

Напомним, в прошлом году победителями конкурса Минстроя РФ стали два проекта: «Междуречье» в Чердыни и «Усолье Строгановское» в Березникиковском городском округе.

А в этом году на победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения» претендуют еще 12 проектов из Прикамья. Среди них Оса, Кунгур, Губаха, Красновишерск, Соликамск, Нытва, Чернушка , Березники, Усолье, Кудымкар, Краснокамск и Горнозаводск.

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