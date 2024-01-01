Алёна Бронникова Эксперты назвали самые востребованные профессии Прикамья В среднем соискателям готовы платить не меньше 70 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Среди самых востребованных профессий в Прикамье оказались токари и риэлторы. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на данные сервиса «Авто Работа».

Больше всего вакансий в регионе оказалось в сфере промышленности и сельского хозяйства. По данным экспертов, это характерно для Уральского и Приволжского федеральных округов в целом. Также в Пермском крае работодатели часто ищут специалистов в сферах строительства и продаж. При этом таксистов в крае ищут реже, чем в других регионах — в Перми эта сфера занимает девятую строчку по количеству вакансий, тогда как у остальных она находится гораздо выше.

В топе самых востребованных рабочих профессий долго время находятся токари. Работодатели готовы платить в среднем 123,5 тыс. руб. в месяц. В пятерку также вошли фрезеровщики (средняя предлагаемая зарплата — 108 тыс. руб.), водители-экспедиторы (104,1 тыс. руб.), машинисты (85,8 тыс. руб.) и стропальщики (81,1 тыс. руб.).

Среди офисных профессий самыми востребованными оказались риэлторы (104,8 тыс. руб.), рекрутеры (79,5 тыс. руб.), аналитики (78,9 тыс. руб.), технологи (73,7 тыс. руб.) и логисты (73,4тыс. руб.). При этом у агентов по недвижимости оплата труда зависит от объёма продаж и процентов от сделок.

Эксперты отмечают сокращение времени на поиски работы у жителей Пермского края по сравнению с двумя годами ранее. Сейчас из десяти соискателей семь человек устраиваются на работу за месяц или быстрее.

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