Елена Синица Житель Соликамска продал авто и влез в долги из-за мошенников Мужчина потерял более 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Соликамска отдал мошенникам более 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в полиции, мужчине позвонили с неизвестного номера. Звонивший сказал, что является сотрудником пенсионного фонда. Он заявил, что произведён перерасчёт пенсии, но чтобы встать за ним в электронную очередь, нужно назвать код, который придёт на телефон от портала «Госусулуги». Соликамец назвал код.

После этого с ним связался лжесотрудник ЦБ, который сказал, что у мошенников есть доступ к личным данным, они смогут оформить на него кредиты. Чтобы заблокировать эти операции, было предложено оформить как можно больше «зеркальных кредитов» и перевести деньги на «безопасные счета». Так мужчина получил три займа на 2,4 млн руб. суммарно и кредитную карту на 1 млн руб. Все деньги он перевёл на названные ему счета.

Через несколько дней потерпевшему сообщили, что злоумышленники выставили на продажу его машину и попросили оказать содействие в их поимке. Соликамцу пообещали, что во время сделки аферисты, получившие доступ к его личному кабинету на госуслугах, будут задержаны. Для этого мужчина вышел на связь с покупателем, которого ему посоветовали, подписал с ним договор купли-продажи. За машину он получил 2 млн руб., которые перевёл аферистам.

Ему пояснили, что следы мошенников ведут в другой город и задерживать их будут там.

Получив от соликамца более 5,3 млн рублей, злоумышленники прекратили с ним общение и заблокировали номера, а он, осознав, что был обманут, обратился в полицию.

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