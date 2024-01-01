«Азот» наградил молодых специалистов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» прошло награждение молодых специалистов. Ежегодная церемония чествования лучших сотрудников в возрасте до 35 лет проходит на предприятии уже в 15 раз.

Руководство «Азота» отметило молодых специалистов, показавших выдающиеся результаты в профессиональной, научной, социально-значимой и спортивной деятельности. Денежной премией были отмечены лидеры молодёжных трудовых коллективов и кураторы основных направлений работы Совета молодёжи предприятия. Награду получили 22 человека.

В рамках торжественной церемонии также обновили Доску почёта молодёжи филиала «Азот». Там разместили портреты девяти сотрудников.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В филиале «Азот» ценят талантливых и инициативных специалистов. Занесение на Доску почёта молодёжи — отличный старт для дальнейшего карьерного роста. Мы ждём на производстве выпускников из профильных учебных заведений и готовы поддерживать молодых сотрудников на пути их профессионального и личностного развития.

В «Азоте» 2 500 сотрудников, треть из них — специалисты в возрасте до 35 лет. Представители молодёжи предприятия входят в кадровый резерв города, избраны в молодёжный парламент Березников.

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