За неделю в Прикамье вновь подорожало топливо Пермский край по-прежнему остаётся в лидерах по дороговизне бензина в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 2 по 8 июля в Прикамье поднялись цены на топливо на автозаправочных станциях. В среднем стоимость одного литра топлива выросла на 37 коп.

В частности, стоимость литра бензина АИ-92 поднялась на 31 коп., АИ-95 — 4 коп., АИ-98 и выше — на 45 коп.

Сейчас литр АИ-92 в Пермском крае стоит 52,45 руб., АИ-95 — 57,6 руб., АИ-98 и выше — 72,19 руб.

Дизельное топливо также выросло в цене: оно подорожало на 16 коп., и теперь владельцам машин с таким типом двигателя надо платить по 66,43 руб. за литр.

Отметим, цены на автомобильное топливо растут уже второй месяц подряд.

На сегодняшний день Пермский край продолжает сохранять лидерство в Приволжском федеральном округе по ценам на все виды топлива.

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