На следующей неделе часть жителей Прикамья останутся без радио и телевидения Отключения запланированы с 15 по 21 июля Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе регионального радиотелевизионного передающего центра, с 15 по 21 июля в Пермском крае будут краткосрочные отключения телевидения и радио.

В частности, с Октябрьском с 15 июля с 11:00 до 20:00 на срок не более двух часов будут отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

В Чернушке цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, Радио России отключат с 15 июля с 11:00 до 20:00. Время отключения обещают не более 2,5 часа.

В Куеде пройдет отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 17 июля с 11:00 до 20:00, также не более 2,5 часов.

В Бияваше цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 будут отключены 17 июля с 12:00 до 20:00, не более двух часов.

В Калиновке цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 отключат 19 июля с 11:00 до 20:00, не более 2,5 часов.

В Бардымском округе в пос.Краснояр II, кроме РТРС-1 и РТРС-2, временно прекратит вещание Радио России, но не более 10 минут, 16 июля в период с 10:00 до 18:00.

Отключения ждут и жителей Частых, где цифровые пакеты и Радио России будут недоступны 19 июля с 13:00 до 15:00, не более 10 минут.

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