Зарплата пермских дальнобойщиков за полгода поднялась на 24% Согласно данным рейтинга, им платят по 165 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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Специалисты сервиса «Авито Работа» проанализировали рынок самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в Перми за первое полугодие 2024 года и составили рейтинг. Как выяснилось, выше всех зарплаты оказались на вакансиях водителя-дальнобойщика, сообщили в пресс-службе компании.

По данным рейтинга, в Перми за работу водителя-дальнобойщика работодатели готовы платить по 165 тыс. руб. в месяц. Это на 24% выше, чем за тот же период прошлого года.

На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия шлифовщика: средняя зарплата для новых сотрудников - 124,7 тыс. руб. Это на 41% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Тройку лидеров замкнули водители бульдозеров. В этой сфере зарплата выросла на 28% за год и достигла 123,7 тыс. руб. в месяц.

В пятёрку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей с большой зарплатой в Перми вошли также токари (114,5 тыс. руб.) и фрезеровщики (110,7 тыс. руб.).

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