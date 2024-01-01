В Прикамье женщина осудила почти более 600 тысяч за бракованную баню Конструкция протекала и была с плесенью и грибком Поделиться Твитнуть

Жительница Краснокамска через суд смогла добиться компенсацию за бракованную баню-бочку у индивидуального предпринимателя. Общая сумма, взысканная с бизнесмена, составила более 670 тыс. руб. Об этом сообщается на официальной странице Краснокамского городского суда.

Инцидент произошёл ещё в прошлом году, когда летом женщина заказала баню-бочку «Лукоморье». Она полностью оплатила стоимость товара, его доставку и выгрузку на общую сумму 316 400 руб.

Однако сначала продавец нарушил сроки доставки, затем конструкция дала течь сразу же после установки. В бане доски были поражены плесенью и грибком, кроме того, в конструкции было множественных щелей, что делало эксплуатацию бани невозможной.

Поскольку договориться с продавцом не удалось, женщина обратилась в суд. Судебная экспертиза показала, что «Лукоморье» изготовлено с нарушением технологии, а недостатки бани носят производственный характер.

В итоге суд удовлетворил требования истца частично. Предпринимателя обязали расторгнуть договор купли-продажи и взыскали с него полную стоимость бани, неустойку за нарушение срока поставки, убытки, возмещение морального вреда и штраф. Общая сумма, которую выплатил бизнесмен, составила более 670 тыс. руб. По решению суда покупатель также должна вернуть конструкцию продавцу – за его счёт.

Решение пока не вступило в законную силу.

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