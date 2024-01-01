В Балатовском парке Перми вместо незаконных киосков высадят крупномерные деревья В парке также планируется установка 39 видеокамер Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В парке «Балатово» в Перми на местах, где ранее располагались незаконные НТО, власти планируют высадить крупномерные деревья, которые бы вписались в ландшафт. Как сообщил в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин, особое внимание будет также уделено безопасности, и на территории парка установят 39 видеокамер.

Он рассказал, что работы ведутся с соблюдением установленных сроков. В данный момент обустроены новые баскетбольная и футбольная площадки, ведутся работы по обустройству площадки для выгула собак. В парке появились тротуар и диагональная аллея, обустроены пешеходные дорожки, частично восстановлены газоны после демонтажных работ, выполнено асфальтирование въезда с ул. Подлесной к визит-центру.

В Черняевском лесу уже завершены почти все работы. Подрядчику осталось устранить замечания, которые были выявлены во время приёмки. На территории леса появились отдельные дорожки для бега, для велосипедистов и для тихих прогулок. Завершены работы на местах отдыха: «Золотые пески», «Площадка ветеранов» и «Паутинка».

Работы по обустройству парка и леса входят в проект «Зелёное кольцо». По словам мэра, в этом году работы должны быть полностью завершены.

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