В Прикамье МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности 10 июля Возможен риск лесных пожаров Поделиться Твитнуть

В ближайшие сутки в регионе прогнозируется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости. Местами вероятен риск лесных пожаров на территории Прикамья, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Днём по краю повсеместно ожидается жара +30... 32 °С. Местами по северу региона будут грозы.

В связи с прогнозируемой сильной жарой в ведомстве рекомендуют ограничить своё нахождение на улице под прямыми лучами солнца, прятаться в тени или под зонтом.

Кроме того, в МЧС по региону советуют жителям быть аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Также важно пить больше жидкости, не дожидаясь чувства жажды; не оставлять домашних животных и людей в припаркованных машинах и на солнце.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.