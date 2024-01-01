Алёна Бронникова Вторичное жильё за июнь в Перми подешевело на 0,3% Средняя цена квартиры составила 4,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне вторичное жильё в Перми подешевело на 0,3%, стоимость одного квадратного метра составила 98 тыс. руб. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Недвижимость».

Средний метраж квартиры на вторичном рынке составил 46 кв.м. Таким образом, средняя полная стоимость квартиры составила в июне 4,5 млн руб. При этом за год стоимость квадратного метра выросла на 9,2%.

«Цены на вторичное жильё в мегаполисах России в июне продолжают стагнировать. Изменение относительно мая составило в среднем всего +0,1% (в мае относительно апреля фиксировался рост +0,2%, в апреле относительно марта +0,7%), а колебание по отдельным городам не превысило 0,8%», — отметили эксперты.

Стоимость одного квадратного метра в среднем по российским городам-миллионникам составила в прошлом месяце 132 тыс. руб. Относительно прошлого года «вторичка» подорожала на 13,3%. Объём предложения также находится в стагнации. В среднем с мая количество офферов сократилось на 1,8%.

Максимальный рост цен на «вторичку» в июне оказался в Ростове-на-Дону (+0,8% до 113 тыс. руб./кв. м), Красноярске (+0,7% до 118 тыс. руб.) и Москве (+0,5% до 333 тыс. руб.). Заметнее всего цены снизились в Краснодаре (-0,6% до 114 тыс. руб./кв. м), Челябинске (-0,4% до 95 тыс. руб.) и Перми (-0,3% до 98 тыс. руб.).

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