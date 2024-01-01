Алёна Бронникова В Новых Лядах завершился ремонт 2,7 км автодороги Пермь—Сылва Отремонтированы три участка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском микрорайоне Новые Ляды завершили ремонт 2,7 км автомобильной дороги Пермь—Сылва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Ремонтные работы начались в прошлом году. За это время были обновлены участок от ул. Трактовой до ул. Южной, ул. 40 лет Победы на участке от Лядовского тракта до ул. Трактовой, а также дорогу от Восточного обхода на участке от ул. 40 лет Победы, 22 до ул. Островского.

«В рамках ремонта здесь выполнен целый комплекс дорожных работ — ремонт тротуаров и проезжей части, ремонт ограждения, восстановление дорожных знаков, нанесена разметка. Ремонт дороги выполнялся при софинансировании госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Пермского края», — рассказали в мэрии.

Работы стартовали весной в рамках проекта «Малые дела». Ремонт нескольких объектов находится в стадии завершения, в том числе участки дорог на ул. Екатерининской, ул. Петропавловской, ул. Плеханова, ул. Малышева и ул. Александра Матросова. В этом сезоне по проекту планируют обновить 11 объектов, всего более 53 тыс. кв. м дорожного покрытия.

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