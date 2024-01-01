Елена Синица Жители Пермского края сдали в банки две тонны монет В кредитные организации жители региона принесли 480 тыс. монет различного номинала Поделиться Твитнуть

Жители Прикамья вернули в оборот две тонны мелочи в рамках всероссийской акции «Монетная неделя». В кредитные организации жители региона принесли 480 тыс. монет различного номинала суммой свыше 1,8 млн руб. В крае в акции принимали участие 76 подразделений 17 банков. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В лидерах по обмену оказались монеты номиналами 10 руб. (на такие монеты пришлось 28% от общего количества), 1 руб. (18%) и 10 коп. (16%). В рамках «Монетной недели» все желающие могли обменять без комиссии скопившиеся монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на свой счёт.

Всего по стране удалось вернуть в оборот более 31 млн монет на сумму 135 млн руб.

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