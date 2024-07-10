На примере Пермской ЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла Учащиеся столичного вуза прибыли в Пермь на учебно-производственную практику Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

В Пермском крае на учебно-производственной практике, ежегодно проходящей в регионах РФ, побывали студенты 2-го курса и сотрудники географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В Прикамье они посещали промышленные предприятия, где знакомились с экономической специализацией региона. В частности, в Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) студенты узнали, как устроена экономика замкнутого цикла.

По словам руководителя практики — доцента кафедры экономической и социальной географии России МГУ Марии Горячко, для молодых людей, которые только осваивают специальность, такие визиты очень полезны. Для работы по профилю им нужно иметь достаточно компетенций для участия в формировании промышленной политики и мер поддержки различных отраслей. А такие задачи невозможно решить «без знакомства с технологией и внутренними процессами конкретных производств».

По данным ПЦБК, в ходе визита на предприятие гостям показали технологический цикл по переработке макулатуры и выпуску из вторсырья готовой продукции – картона для плоских слоёв и гофроупаковки. Он может повторяться до 12 раз, а годовая мощность по переработке достигает 300 тыс. тонн.

Помимо этого, студенты и преподаватели МГУ встретились с генеральным директором ПЦБК Юрием Марковым. Они задали ему интересующие вопросы о технологиях и оборудовании, логистике и рынках сбыта, адаптации отрасли и предприятия к внешним экономическим условиям и планах по развитию.

Пресс-служба ПЦБК

Усвоить на практике полученную информацию гости смогли в игровой форме – под руководством студентов-экономистов из ПГНИУ они приняли участие в настольной игре «Циклическая экономика», разработанной при участии специалистов ПЦБК. Каждый игрок смог примерить на себя роль руководителя промышленной компании той или иной отрасли.

«Было очень интересно увидеть всё изнутри. Меня воодушевило масштабное производство, переработка макулатуры, намного приятней увидеть это всё вживую, нежели чем просто слушать на лекции», – поделилась впечатлениями студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова.

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