В августе в Пермском крае выступит Надежда Кадышева Народная артистка приедет на фестиваль православной культуры «Свет Белогорья» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Белогорском мужском монастыре 17 августа состоится VI Международный фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Специальным приглашённым гостем на нём будет народная артистка РФ Надежда Кадышева. Об этом сообщает телеграм-канал официального туристического портала Пермского края.

Вместе с Кадышевой на фестиваль приедет Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».

Для гостей фестиваля будут доступны различные мастер-классы. Посетители смогут попробовать национальные блюда народов Прикамья. Также в рамках события состоится заезд на мотоциклах на Белую гору.

Отметим, Белогорский монастырь находится в Кунгурском муниципальном округе и является одной из главных достопримечательностей Пермского края.

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