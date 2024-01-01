В Пермском крае похоронили погибшего на СВО отца двух детей Альберту Рангулову было 42 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В с. Краснояр-2 Бардымского округа 9 июля состоялись похороны рядового Альберта Рангулова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на власти муниципалитета.

Альберт родился 7 февраля 1982 года в Бардымском районе. После окончания 11 классов Бардымской средней школы он поступил учиться в училище Сургута, где получил профессию водителя.

Фото: администрация Бардымского округа

Позже мужчина работал в ПАО «Сургутнефтегаз», 28 августа прошлого года он подписал контракт для прохождения военной службы.

Рядовой Рангулов погиб 18 марта этого года при выполнении специальных задач в ходе СВО. У мужчины остались супруга и двое детей.

Фото: администрация Бардымского округа

В местной администрации сообщили, что скорбят вместе с его родными и близкими.

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