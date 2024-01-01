В Пермском крае против студентки-юриста возбудили дело за кражу денег с банковской карты Инцидент произошёл в Куеде Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В полицию Куеды обратился местный житель, который рассказал, что с его банковской карты незаконно были списаны 15 тыс. руб. Как оказалось, деньги похитила его знакомая, с которой они вместе распивали алкоголь в компании приятелей.

По данным полиции, уже через несколько часов после заявления молодого человека оперативники установили, что к краже причастна его знакомая, которая учится на первом курсе техникума на юриста.

Как выяснили полицейские, потерпевший распивал алкоголь в компании, среди которых была и подозреваемая. Во время застолья он предложил сходить в магазин за алкоголем и дал знакомой свою банковскую карту, сообщив пин-код. Через некоторое время, опьянев от выпитого, компания уснула. Рано утром девушка, убедившись, что все спят, забрала банковскую карту приятеля, которая лежала на подушке. Она вызвала такси, добралась до ближайшего банкомата и сняла наличные. Чтобы не вызвать подозрение, девушка вернулась назад и положила карту на место.

Похищенные деньги она тратила по своему усмотрению. Позже её задержали сотрудники полиции.

Сейчас они продолжают расследование уголовного дела.

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