В Прикамье будут судить жителей Чайковского за фиктивную постановку на учёт мигрантов Пять иностранных граждан были прописаны в одной квартире, но не жили в ней Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чайковском завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в марте этого года двое мужчин пришли в филиал краевого МФЦ и передали специалисту центра документы с внесенными в них недостоверными (ложными) сведениями о месте пребывания (проживания) пяти граждан Узбекистана. На основании этих данных сотрудник МФЦ зафиксировал нахождение этих иностранных граждан в одной из квартир дома, расположенного в Чайковском, хотя фактически они там не жили.

В том же месяце сотрудники отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу поставили на учёт этих мигрантов в указанной квартире.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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