Банк «Урал ФД» повысил ставки по вкладам «Клюквы» и UFD Private Banking Максимальный прирост составил 1,5% по розничным вкладам и 2,5% — для вип-клиентов Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» объявил о повышении ставок по вкладам. Размещать средства на более выгодных условиях и получать повышенный доход смогут клиенты розничного бренда «Клюква» и премиального бренда UFD Private Banking.

Для розничных клиентов повысились ставки по вкладам «Максимум» и «Ключевое решение». По «Ключевому решению» теперь действует ставка до 16,5% годовых. А лидером по прибыльности стал вклад «Максимум» с выгодой до 19% годовых. Очевидными преимуществами вклада являются также возможность пополнения в течение всего срока суммами от 1 000 руб. и досрочное закрытие с сохранением дохода по ставке 10% годовых.

В премиальной линейке UFD Private Banking изменения коснулись вклада «UFD Rentier»: ставка по нему увеличена до 17% годовых. Вклад оформляется на 181 день, пополнение возможно без ограничений на протяжении всего срока.

Помимо выгодных инвестиционных решений направление UFD Private Banking предлагает комплексный персональный подход в обслуживании каждого клиента и членов его семьи и повышенную конфиденциальность всех совершаемых банковских операций.

Подробнее об условиях вкладов и других выгодных предложениях банка можно узнать на сайтах «Клюквы» и UFD Private banking или обратиться за консультацией по телефону круглосуточной службы контакт-центра 8 800 100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г. uralfd.ru.

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