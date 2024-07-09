«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам партнёрских учебных заведений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) состоялось торжественное вручение свидетельств на именные стипендии «Уралкалия» пяти лучшим студентам по итогам 2023-2024 учебного года.

Именные стипендии получили успешные студенты, обучающиеся по востребованным в «Уралкалии» специальностям: «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология», а также «Автоматизация технологических процессов и производств».

Свидетельства на именные стипендии получили также 20 лучших студентов Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникумов (СГХТ).

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно сотрудничает с высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями и поддерживает талантливых и целеустремлённых студентов. Многие выпускники учебных заведений успешно работают в «Уралкалии», который создаёт все условия для профессионального и карьерного роста.

Именные стипендии студентам вузов и ссузов выплачиваются в рамках соглашения о сотрудничестве с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ и договоров о социальном партнёрстве с БПТ и СГХТ. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты: высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе, выступление на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики и активное участие в общественной жизни учебного заведения.

Компания оказывает поддержку и в совершенствовании материально-технической базы учебных заведений, а также выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы.

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