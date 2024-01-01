Алёна Бронникова Жена погибшего в СВО пермяка рассказала об угрозах ритуальщиков выбросить тело Семья бойца решила отказалась от навязанных услуг ритуальной фирмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми жена погибшего героя СВО рассказала об угрозах ритуальщиков выбросить тело её мужа на улицу. Об этом изданию «Блокнот» сообщили в «Народном фронте».

Как сообщает издание, военком Мотовилихинского района сообщил пермячке о гибели её мужа в ходе спецоперации, когда тело уже находилось на территории частной ритуальной компании. По её словам, он настойчиво посоветовал заключить договор на организацию похорон именно с этой фирмой, хотя родственники имеют право выбрать любую компанию.

Сотрудники организации, на территории которой находилось тело военнослужащего, потребовали с его супруги деньги за хранение. При этом в других компаниях данная услуга предоставляется бесплатно. Женщина отказалась заключать соглашение, и тогда в фирме пообещали пожаловаться на неё военному комиссару Пермского края, а тело выбросить на улицу.

«Мне сказали, что мой муж уже в Перми, он находится в частном холодильнике. Когда мы приехали, мы увидели запечатанные гробы, которые лежали под открытым небом, под палящим солнцем. Мы озвучили, что заключаем договор с другой ритуальной компанией. С этого момента началось хождение по мукам. Начались звонки от военкомов с угрозами, оскорблениями, что мы мешаем работать», — поделилась супруга погибшего.

Она также рассказала, что сотрудники фирмы без предупреждения привезли к зданию прощания открытый гроб с останками и оставили на улице. В день похорон кортеж на кладбище не пропускали, объясняя, что погибший отсутствует в неких списках.

«Я перед гробом Миши обещаю, что происходящее у нас в Перми просто так не пройдёт. За что ему всё это. Он за Родину воевал, а его семья получает такие мучения», — добавила женщина.

Погибший в СВО Михаил — кавалер ордена Мужества. «Народный фронт» обратился в прокуратуру и Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации.

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