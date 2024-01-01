В Перми водитель автобуса отвёз пассажиров по другому маршруту Шофёр забыл переключить аншлаг с указанием номера Поделиться Твитнуть

В Перми пассажиры автобусного маршрута № 20 пожаловались на водителя, который отвёз их в другом направлении. Они сели в автобус № 20, а он поехал по маршруту № 64. Инцидент произошёл 8 июля. Об этом возмущённые горожане рассказали в паблике «Подслушано Закамск» ВКонтакте.

В публикации есть фото и видео, которые сопровождаются комментарием девушки. Она написала, что водитель перепутал маршруты: он должен был ехать в сторону Центрального рынка, а поехал на Парковый.

Однако, по данным 59.ru, водитель ехал по нужному маршруту и не перепутал дорогу. Как пояснил изданию руководитель пермского филиала ООО «АвтоМиг» Игорь Сасунов, шофёр забыл переключить аншлаг с обозначением номера автобусного маршрута. Эта ситуация привела к тому, что пассажиры сели не на свой автобус и поехали по другой дороге.

В пресс-службе дептранса пояснили, что перевозчика попросили применить дисциплинарные меры к водителю и провести с ним дополнительный инструктаж.

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