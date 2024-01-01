Елена Синица Избившего до смерти соседа мужчину отправили в колонию на 10 лет Также в пользу сестры погибшего с подсудимого взысканы денежные средства в размере 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Жителя Пермского края отправили в колонию на 10 лет за то, что тот до смерти избил избил соседа. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в своём telegram-канале.

Всё случилось в конце марта в одном из общежитий в Добрянке. В тот день потерпевший разругался с соседкой по комнате, оскорблял женщину. Это возмутило подсудимого, поэтому он нанёс множество ударов руками и ногами по голове и туловищу оппонента. Мужчина скончался на месте, подсудимый же скрылся с места преступления.

Труп нашли жильцы, вызвали полицию. По решению суда 27-летнему жителю Добрянки назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу сестры погибшего с подсудимого взысканы денежные средства в размере 1 млн руб. в качестве компенсации причинённого морального вреда и 83 600 руб. в счёт возмещения расходов, связанных с погребением.





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