Алёна Бронникова Суд взыскал с пермяка 100 тысяч рублей за протекавшие к соседям собачьи отходы Владелец собак не реагировал на предупреждения об устранении нарушений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми суд взыскал с владельца собак, проживающего в муниципальной квартире, 100 тыс. руб. в пользу соседей в виде компенсации морального вреда. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу судебных приставов Пермского края, отходы жизнедеятельности собак протекали в квартиру живущих снизу пожилых супругов.

«Граждане неоднократно жаловались в управляющую компанию на протечки и едкий запах в квартире. Владельцу собак направлялись предупреждения об устранении нарушений, но он на них не реагировал», — рассказали в ведомстве.

Из-за неблагоприятных условий жизни у пенсионеров начались проблемы со здоровьем, и они обратились в суд. Соседа сверху обязали привести квартиру в порядок и выплатить истцам компенсации: 60 тыс. руб. — мужчине и 40 тыс. — его супруге.

Исполнительные производства были направлены судебным приставам. Поскольку 69-летний хозяин собак не исполнил решение суда в срок, с него взыскали штраф в виде исполнительского сбора. Приставы обратили взыскание на его единственный источник дохода — пенсию. Соседка уже получила всю сумму компенсации, в отношении её супруга взыскана пока только часть средств.

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