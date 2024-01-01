На СВО погиб житель Прикамья Станислав Малышев Его похоронят 10 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Добрянского округа

В ходе боевых действий в зоне спецоперации погиб житель Добрянского округа Станислав Малышев. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщили местные власти.

Станислав родился 16 ноября 1991 года в Сивинском районе в селе Сатино Пермской области. В 1993 году он переехал в д. Лунежки и окончил Полазненскую школу № 1.

После учёбы работал в северных регионах водителем, в последнее время трудился в ООО «Цербер-Добрянка» начальником охраны.

В 2010-2011 годы он проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, в 2022 году впервые заключил контракт для участия в СВО. Он служил водителем автомобильного отделения. Мужчина получил ранение, но после реабилитации 23 марта 2023 года вновь заключил контракт. Во второй раз он служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 228 гвардейского мотострелкового полка 90 танковой дивизии.

Мужчина погиб 20 мая этого года при выполнении боевых задач в селе Соловьёво Ясиноватского района. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

Похороны военнослужащего состоятся 10 июля в 11:00 в ДКиС им. В. А Ладугина.

Администрация Добрянского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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