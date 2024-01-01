Алёна Бронникова За полгода в Прикамье в два раза увеличились налоговые поступления Больший объём доходов принесли налог на добычу полезных ископаемых и НДС Поделиться Твитнуть

В консолидированный бюджет РФ из Пермского края за первую половину 2024 года поступило 595 млрд руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные на пресс-конференции 8 июля привела глава краевого УФНС Наталья Гурова, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Больший объём доходов принесли налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на добавленную стоимость (НДС). Поступления от НДПИ составили 340,2 млрд руб., от НДС — 87,3 млрд руб.

Объём дохода от НДПИ вырос в 2,8 раза по сравнению с АППГ. На это повлияло увеличение цены на нефть (+33,3%), курса доллара США (+25%), а также изменения в законодательстве, в том числе повышение ставки по нефти за счёт роста коэффициента налогового манёвра.

Рост поступлений НДС по сравнению с 2023 годом составил 24,8%. Лидерами по налоговым отчислениям стали компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (27,1%), оптовой и розничной торговлей (28,8%), и строительством (23,4%).

Кроме того, за первые шесть месяцев поступления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 29,6 млрд руб. — это на 30,2% больше, чем за АППГ. Показатель увеличился под влиянием роста фонда заработной платы (+117,1% за январь-апрель 2024 года), изменения последовательности зачисления в бюджет НДФЛ и успешной работы по легализации доходов физлиц.

Сокращение поступлений зафиксировано по налогу на прибыль организаций. Этот показатель снизился на 8,7%, что связано со снижением финансового результата по итогам деятельности. Наиболее заметный рост наблюдается по обрабатывающим производствам и по организациям, занимающимся строительством.

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