«Метафракс Кемикалс» стал номинантом национальной премии в области экотехнологий Поделиться Твитнуть

Компания «Метафракс Кемикалс» стала номинантом IV Национальной премии в области экологических технологий «Экотех-лидер 2024».

Проект предприятия «Комплекс по производству аммиака-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола» отмечен сразу в двух номинациях: «ESG-трансформация» и «Сокращение вредных выбросов в атмосферу». Всего на конкурс поступило более двухсот заявок.

Премия «Экотех-лидер» проводится с 2021 года и вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. В экспертный совет конкурса входят представители бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, научных и природоохранных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций.

В составе введённого в строй год назад комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) была возведена установка выделения СО2 из дымовых газов. Это позволило сократить выделение в атмосферу парниковых газов и направить выделенный оксид углерода на получение товарного продукта – карбамида.

В работе по подготовке заявки приняли участие технический директор «Метафракс Кемикалс» Андрей Еремеев, директор завода АКМ Алексей Долганов, начальник управления охраны окружающей среды Елена Чистякова, начальник отдела технического развития Денис Степанов, заместитель главного инженера по производству завода АКМ Вячеслав Стряпунин, заместитель начальника цеха аммиака Егор Лимонов и ведущий инженер по развитию Константин Бражкин.

«Метафракс Групп» обладает значительным опытом реализации принципов устойчивого развития и является одним из драйверов ESG-повестки в Пермском крае и других регионах присутствия.

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