В Пермском крае обнаружили захоронения трупов животных на кладбище Прокуратура внесла главе Чусовского округа представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Деятельность администрации Чусовского округа проверила местная прокуратура и нашла нарушения законодательства. В частности, на кладбище сотрудники ведомства обнаружили свалку отходов, упавших от сильного ветра деревья, а также места захоронения трупов животных.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что погребения домашних питомцев на погосте недопустимо.

«Трупы животных и птиц относятся к биологическим отходам и их захоронение в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, запрещено», — рассказали в ведомстве.

После проверки главе администрации округа внесли представление. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

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