Зарина Ситдикова В Пермском институте культуры объявлен набор на актёрский курс Сергея Федотова Студенты могут выбрать очную или очно-заочную форму обучения Поделиться Твитнуть

В Пермском государственном институте культуры (ПГИК) ведётся приём на первый курс актёрского отделения. Художественным руководителем курса будет доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат национальной премии «Золотая маска» и премии правительства РФ Сергей Федотов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пермском театре «У Моста».

Абитуриенты имеют возможность выбрать очную или очно-заочную формы обучения. Студентам-очникам при этом будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

Для поступления на актёрский курс необходимо иметь результаты ЕГЭ по литературе (от 32 баллов) и русскому языку (от 36 баллов), а также сдать творческий экзамен (художественное чтение, экзамен пластических дисциплин) и профессиональный экзамен (актёрское исполнение, коллоквиум).

Приём документов ведётся до 17 июля. Вступительные экзамены пройдут с 18 по 25 июля. Дополнительная информация размещена на сайте ПГИК.

Как отмечают в театре «У Моста», выпускники актёрской мастерской Сергей Федотова 2024 года за время обучения в институте поставили 10 курсовых спектаклей и сыграли их более 70 раз. Кроме того, студенты получили высокую оценку на театральном фестивале курсовых и дипломных работ «ШАГ» (16+, Барнаул) и Международном фестивале-конкурсе речевого искусства «Живое русское слово» (12+, Пермь).

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