Зарина Ситдикова В Пермском крае по требованию прокуратуры отремонтируют дорогу в Куеде На улице заменят асфальт и установят дорожные знаки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По требованию прокуратуры на ул. Уральской в Куеде отремонтируют часть дороги. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По данным ведомства, на плохое состояние дорожного покрытия на улице пожаловались местные жители. На основании обращений граждан была проведена проверка исполнения администрацией муниципального округа законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Осмотр показал, что на дороге есть многочисленные выбоины, образовалась колейность. Помимо этого, на ул. Уральской нет дорожных знаков: «Ограничение высоты», «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Конец главной дороги».

По итогам проверки прокурором было составлено исковое заявление. Куединский районный суд Пермского края требования надзорного органа удовлетворил в полном объёме. По решению суда дорожный объект должен быть приведён в порядок до конца текущего года.

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