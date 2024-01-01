Зарина Ситдикова В Прикамье при транспортировке людей сломалась канатная дорога Посетители курорта застряли на кресельном подъёмнике Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В минувшие выходные на всесезонном курорте «Губаха» произошла остановка кресельной канатной дороги в момент, когда на подъёмнике находились люди. Об этом сообщается в группе места отдыха ВКонтакте.

По информации курорта, при возникновении нештатной ситуации обслуживающие объект сотрудники приняли меры в соответствии с регламентом.

«В течение 15 минут после остановки канатной дороги все пассажиры были извещены о произошедшем и предпринимаемых мерах для разрешения ситуации. Все люди были успешно эвакуированы. Никто не пострадал. За медицинской помощью не обращались», — уточнили в администрации курорта.

Работы по эвакуации людей персонал вёл при помощи сотрудников профессионального аварийно-спасательного отряда «Экологическая перспектива».

На данный момент, судя по сообщениям в группе ВКонтакте, канатная дорога в «Губахе» временно закрыта. Специалисты ведут техническое обследование объекта совместно с проектировщиками и строителями из ООО «Скадо». Точные причины произошедшего руководство курорта пока не озвучивает.

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