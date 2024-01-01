Пермские антимонопольщики раскрыли сговор на аукционе медицинских перевозок Возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Управление ФАС по Пермскому краю выявило картельный сговор двух организаций при проведении аукциона на право оказания транспортных услуг нижегородскому медучреждению.

По версии антимонопольного органа, в 2022 году пермская компания «Автобан» и ИП Кенин, которые были участниками торгов на оказание транспортных услуг нижегородскому учреждению здравоохранения, заключили картельное соглашение, чтобы поддерживать определённые цены на аукционе и таким образом получить наибольшую выгоду, сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

На участие в аукционе заявились две пермские организации, одна из них не подала ни одного ценового предложения, а вторая предложила минимально допустимое снижение цены контракта до 1, 043 млн руб. Это привело к тому, что одного из участников признали победителем. С ним заключили контракт с допсоглашением на 1,08 млн руб.

Как выяснилось, обе организации использовали единую инфраструктуру для участия в торгах. Это значит, что они координировали свои действия, чтобы победа в аукционе досталась одному из них с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Сейчас в отношении двух организаций возбуждено антимонопольное дело, связанное с нарушении закона «О защите конкуренции».

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