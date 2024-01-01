На этой неделе в Перми десятки домов останутся без холодной воды Отключения будут с 8 по 14 июля в разных районах города Поделиться Твитнуть

С 8 по 14 июля в Перми из-за планово-ремонтных работ на сетях многие жители города периодически будут оставаться без холодной воды. О грядущих отключениях предупредили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».

В частности, 8 июля с 10:00 до 10:00 9 июля без водоснабжения останутся дома на ул. Маяковского, 41 и 43. Во вторник, 9 июля, холодной воды с 9:00 до 19:00 не будет в домах по ул. Сестрорецкой, 3, 9 и 10.

11 июля с 9:00 до 19:00 воду отключат в нескольких домах на ул. Адмирала Старикова и ул. Цимлянской. В этот же день с 10:00 до 14:00 без водоснабжения останутся жильцы домов на ул. Аркадия Гайдара и ул. Крупской.

В пятницу, 12 июля, с 9:00 до 19:00 не будет воды в нескольких домах на ул. Верхне-Вишерской, ул. Верхне-Сылвенской и ул. Лянгасова.

В этот же день, с 10:00 до 14:00, без воды останутся дома по улицам ул. Николая Островского, ул. Максима Горького, ул. Луначарского и ул. Екатерининской.

13 июля с 9:00 до 19:30 под отключение попадут сразу 29 домов на ул. Маршала Рыбалко, а также ул. Сысольской, 5а и 11 домов на ул. Ямпольской.

Также 13 июля, но на сутки с 10:00 до 10:00 14 июля, неудобства ждут жителей на ул. 25 Октября, ул. Николая Островского, ул. Революции и ул. Фонтанной.

В субботу с 9:00 до 19:00 холодного водоснабжения не будет в восьми домах на ул. Криворожской и пяти на ул. Цимлянской.

Точные адреса, подробный перечень домов, попавших под отключение, можно узнать на сайте «Новогора». Обратиться по поводу отключения холодной воды или аварийной ситуации на водопроводе либо канализации, а также подать заявку на подвоз воды можно по телефону 2100-680 либо через электронную почту call@novogor.perm.ru.

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