В Перми открылся третий магазин «Супер Лента»

Он находится на ул. Докучаева, 42б

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телеграм-канал «Лента»

«Супер Лента» открылась после реконструкции по адресу ул. Докучаева, 42б. Торговая площадь составляет 570 квадратных метров. Об этом собшается в телеграм-канале «Лента» Бизнес».

Как говорится в сообщении, в магазине есть шесть касс, в числе которых три — самообслуживания. График работы — с 8:00 до 23:00. Для покупателей рядом с супермаркетом оборудована парковка на 30 машин.

Магазин стал третьим супермаркетом в Перми, который компания открыла после ребрендинга торговой точки «Семья». На сегодняшний день под новыми вывесками работают четыре супермаркетов и столько же гипермаркетов. Ещё 36 торговых точек компания передала под управление торговой сети «Монетка».

В планах компании продолжить ребрендинг оставшихся магазинов «Семья», площадь которых подходит под стандарт супермаркетов.

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