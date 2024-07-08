В Перми открылся третий магазин «Супер Лента» Он находится на ул. Докучаева, 42б Поделиться Твитнуть

«Супер Лента» открылась после реконструкции по адресу ул. Докучаева, 42б. Торговая площадь составляет 570 квадратных метров. Об этом собшается в телеграм-канале «Лента» Бизнес».

Как говорится в сообщении, в магазине есть шесть касс, в числе которых три — самообслуживания. График работы — с 8:00 до 23:00. Для покупателей рядом с супермаркетом оборудована парковка на 30 машин.

Магазин стал третьим супермаркетом в Перми, который компания открыла после ребрендинга торговой точки «Семья». На сегодняшний день под новыми вывесками работают четыре супермаркетов и столько же гипермаркетов. Ещё 36 торговых точек компания передала под управление торговой сети «Монетка».





В планах компании продолжить ребрендинг оставшихся магазинов «Семья», площадь которых подходит под стандарт супермаркетов.

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