В Прикамье установили второй «Пуп земли» Он находится в Сивинском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Базанова

В Прикамье установили новый исторический объект — Пуп земли Сивинской. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава округа Юрий Кабанов.

Как рассказал чиновник, 6 июля состоялось официальное открытие объекта в деревне в бывшей деревне Круглое, которая является центральной географической точкой округа. Объект установлен к 100-летию округа.

«Для определения координат группа школьников под руководством педагога Сивинского Дома творчества Олега Аркадьевича Русецких использовала три различных метода. И все они дали одинаковый результат», — пояснил Кабанов.

В частности, зимой школьники вместе со взрослыми совершили лыжные переходы до соседних районов и округов: на юге — Верещагинский, на востоке — Карагайский, на севере — Кудымкарский округа, на западе — Афанасьевский район Кировской области. Итоговым мероприятием стал двухдневный турслёт.

Отметим, первая скульптурная композиция «Пуп земли» появилась в ноябре 2007 году в Кунгуре. Она установлена на набережной реки Сылвы на улице Карла Маркса у памятника первопроходцам.

Эту композицию разработали по программе «Кунгур — центр культуры Пермского края». Автором идеи и проекта памятника стал А. Н. Махмудов. Сам памятник сделал Пермский фонд скульпторов.

Объект представляет собой гранитную полусферу, которая установлена на наклонном постаменте. Вокруг «пупа» — роза ветров. Она ориентированная по сторонам света. На внешнем круге обозначено расстояние от Кунгура до Перми, а также до Москвы, Парижа, Токио, Пекина и других городов.

Место выбрано неслучайно: это перекрёсток семи дорог, где соединяются автомобильные, пешеходные и речные дороги Кунгура.

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