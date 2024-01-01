На трассе Пермь—Берзники водитель «Мазды» устроил смертельное ДТП Виновник аварии выехал на встречную полосу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 8 июля, около 7:50 произошло смертельное ДТП с участием водителей «Лады Калины» и «Мазды». Инцидент произошёл недалеко от Полазны.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Мазды» 1990 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением мужчины 1972 года рождения.

Водитель «Лады» погиб на месте, а водителя иномарки госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Они уточняют все обстоятельства произошедшего.

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