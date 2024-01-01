В Прикамье пропал мужчина с татуировкой на плече Волонтёры объявили поиски Поделиться Твитнуть

В Пермском крае организованы поисковые работы в связи с пропавшим 41-летним мужчиной. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковый отряд отряд «Регион59».

Пропавший — Алексей Филипский из Лысьвы. В последний раз он выходил на связь 4 июля, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

В ориентировке, которую распространили поисковики, отмечается, что рост мужчины 178 см, он плотного телосложения. В последний раз его видели в серых футболке и шортах. На ногах у него были чёрные кроссовки. Среди особых примет — татуировка на плече.

Поисковики просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея, сообщить об этом по телефонам 112 и 8-912-880-41-60.

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