В Прикамье экс-глава Осинского района покинул мэрию Добрянки Его место занял директор казначейства Алексей Симонов Поделиться Твитнуть

Как сообщается на сайте администрации городского округа, заместителем главы Добрянки по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Алексей Симонов. Он вступил в эту должность 1 июля, сменив на этом посту Якова Лузянина, который ушёл по собственному желанию.

Алексей Симонов более 15 лет был директором МКУ «Добрянское имущественное казначейство».

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», с 2013 по 2020 годы Лузянин был главой Осинского района, а в 2021 году он пришёл в мэрию Добрянки, став заместителем главы администрации.

Через два года, после перехода в администрацию губернатора главы округа Константина Лызова, Лузянин претендовал на пост руководителя территории, однако проиграл конкурс директору краевого ГБУ «Центр развития ЖКХ» Дмитрию Антонову.

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