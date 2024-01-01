Елена Синица В Березниках близняшки сыграли двойную свадьбу Молодым пожелали счастья, а также крепкого и долгого союза Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березников

В Березниках пары близняшек сыграли двойную свадьбу. Об этом сообщает администрация города в своих социальных сетях.

«Прекрасное событие в Год семьи! Двойное счастье — двойная свадьба. Поздравляем пары близняшек Баяндиных Константина и Наталью, Максима и Дарью с этим замечательным событием! Пусть семейная жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием, уважением и гармонией», — говорится в сообщении.

В мэрии также пожелали счастья, а также крепкого и долгого союза молодым.





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