Елена Синица В Перми водитель уснул за рулем и сбил насмерть дорожного рабочего Ещё один рабочий госпитализирован в больницу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 6 июля произошло смертельное ДТП. Все случилось в 05:04. По шоссе Космонавтов в направлении аэропорта «Большое Савино» двигался автомобиль «Рено Логан» под управлением мужчины. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

В один момент водитель уснул и наехал на стоящий автомобиль «Газель» организации осуществляющей дорожные работы, с выставленными знаками. После легковой автомобиль отбросило на двух рабочих, которые выполняли ремонт на проезжей части. Один из пострадавших скончался до приезда скорой, второго госпитализировали в больницу. Водитель также попал в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





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